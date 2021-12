Bisschoppen zien ‘donkere coronawolken’ als kans om ‘volle betekenis van Kerstmis’ te ontdekken

‘Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht. We zien dat overal om ons heen’, schrijven de rooms-katholieke bisschoppen van Nederland in hun kerstboodschap .

(beeld nd)

De campagne 'Vier Kerstmis!' van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

Utrecht

Hoewel de kerstdagen wegens de coronamaatregelen ‘niet kunnen worden gevierd met grote feesten, concerten en markten’, is het volgens de bisschoppen ‘daardoor wel mogelijk aandacht te geven aan de volle betekenis van Kerstmis: de komst van Christus in ons leven en in de wereld’.

Bovendien staan ‘tijdens de pandemie mensen op om anderen te helpen’. De bisschoppen wijzen onder meer op de inzet van velen op het gebied van het klimaat en zorg voor de schepping. Ze noemen ook de hulp aan eenzamen en aan de vluchtelingen, in Nederland en aan de buitengrenzen van Europa, ‘geïnspireerd door het Kerstkind voor wie geen plaats was in de herberg’. Ook wijzen zij op de voortdurende inzet van zorg- en hulpverleners ook als deze inzet ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .