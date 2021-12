Vaticaan excuseert zich bij LHBTQ-ers omdat zij ‘opnieuw zijn buitengesloten’

Vaticaanstad

Op de website van de Bisschoppensynode verscheen begin december een link naar de site van de Amerikaanse organisatie New Ways Ministry (NWM) die pastoraat bedrijft onder LHBTQ-ers die zich voelen buitengesloten door de Rooms-Katholieke Kerk.

De Bisschoppensynode verwijst op haar site naar pagina’s die kunnen helpen in gesprek te komen over thema’s die paus Franciscus heeft voorgesteld voor de twee jaar durende synode die afgelopen oktober startte. Daarin moet nagedacht worden over de toekomst van de kerk. Specifiek gaat het met name over de positie van ‘gewone gelovigen’ in het handelen van de kerk, waaronder in de besluitvormingsprocessen.

