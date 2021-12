Amerikaanse parochies gaan met Nederlands parochiebladenconcept aan de slag

Deventer

Laetitia: ‘Ik was in de zomer van 2019 op een congres voor katholieke uitgevers in Rome. Toen sprak ik met de directeur van Our Sunday Visitor (OSV), een grote katholieke uitgeverij in de Verenigde Staten. ‘Dit is interessant voor jullie’, zei ik hem en ik liet onze portal zien. Zijn ogen gingen helemaal glimmen. ‘Dit is wat we nodig hebben’, zei hij meteen. OSV gaf al wel bisdombladen uit, maar deed nog weinig met parochiebladen. Van die bisdombladen verzorgt OSV de opmaak. Ons product is juist anders: wij maken het voor lokale kerken gemakkelijk om via de door ons ontwikkelde portal zelf hun blad te maken.’

Marcel: ‘Er zijn in de Verenigde Staten in totaal ongeveer 17.500 rooms-katholieke parochies en met 15.000 ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .