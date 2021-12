Paus roept Heilig Jaar uit voor Limburgse pater Karel

Afbeelding van uit Limburg afkomstige pater Karel Houben aan de Sint-Pietersbasiliek in Rome tijdens diens heiligverklaring door paus Benedictus XVI in 2007.

Roermond

Aanleiding voor het Heilig Jaar is de tweehonderdste geboortedag van Karel Houben (1821-1893) en geldt voor de pater-Karelkapel die in diens geboortehuis in Munstergeleen is gevestigd. Ook geldt het voor het klooster Mount Argus in de Ierse hoofdstad Dublin, waar Houben jarenlang woonde en is begraven.

Het Heilig Jaar begint op zaterdag 11 december, de geboortedag, en duurt tot 5 januari 2023, de liturgische feestdag van de in 2007 heilig verklaarde Limburgse pater. Tijdens het Heilig Jaar zullen diverse activiteiten worden georganiseerd.

