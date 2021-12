Roddelpers stort zich op afgetreden aartsbisschop van Parijs en Vaticaan rectificeert pauselijke uitspraak

Parijs

Over de redenen van het aftreden van Michel Aupetit als aartsbisschop van Parijs is nog veel onhelder, verklaringen van de bisschop zelf en van paus Franciscus ten spijt.

Volgens de krant Le Figaro was de voormalige secretaresse van Aupetit ontdaan door het relaas van de paus. De vrouw had slechts per abuis de mail van Aupetit ontvangen die voor de bewuste vrouw - volgens Paris Match ‘Colette’ genaamd - bedoeld was met wie Aupetit volgens Le Point een intieme relatie onderhield.

Het boulevardblad Paris Match publiceerde donderdag zes pagina’s met door paparazzi-fotografen gemaakte foto’s van Aupetit en een 46-jarige Belgische Laetitia Calmeyn met wie hij sinds jaren bevriend is. Deze briljante theologe werd in 2018 door pau..

