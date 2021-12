Paus viert Onbevlekte Ontvangenis

Normaal gesproken stromen op de middag van 8 december, het rooms-katholieke ‘hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria’, duizenden inwoners van Rome naar de Piazza di Spagna. De paus brengt daar traditiegetrouw bloemen naar het Mariabeeld op een twaalf meter grote zuil. Wegens de coronapandemie deed paus Franciscus dat voor de tweede keer in alle stilte. Woensdagochtend was hij al om kwart over zes ter plaatse.