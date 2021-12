Aartsbisdom Keulen doet onderzoek naar opdracht voor misbruikonderzoek

Keulen

Hulpbisschop Rolf Steinhäuser, de interim-vervanger van kardinaal Rainer Maria Woelki die zes maanden met verlof is, heeft twee onafhankelijke kerkelijke rechters gevraagd onderzoek te doen en heeft het Vaticaan daarover geïnformeerd. De vraag is of Woelki en vicaris-generaal Markus Hofmann teveel op eigen houtje hebben gehandeld in het toewijzen van de misbruikstudies aan juristen en communicatie-adviseurs. Deze kostten in totaal 2,8 miljoen euro.

Kerkelijk onderzoek naar de positie en het handelen van Woelki en zijn medewerkers door de Zweedse kardinaal Anders Arborelius en de Rotterdamse bisschop Hans van den Hende pleitten hem weliswaar vrij van bewuste toedekking van seksueel misbruik, maar verweet hem wel ‘grote fout..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .