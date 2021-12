Indiase hindoenationalisten vallen rooms-katholieke school aan

Vidisha

Volgens het persbureau Fides zijn de nationalisten het gebouw van de Sint-Jozefschool met geweld binnengedrongen en zijn er vernielingen aangericht aan meubels en ramen. Ook is er met stenen gegooid. Er vielen geen doden of gewonden.

Het zou gaan om aanhangers van de extremistische hindoegroep Bajrang Dal. Op het moment van de aanval waren in de school alleen eindexamenkandidaten bezig met hun examens.

Enkele dagen geleden vonden er ook vernielingen plaats in een christelijke school in Ganj Basoda. Deze telt 1500 leerlingen, waarvan minder dan een procent christelijk is. De aanvallen vonden plaats nadat de school in een Youtube-video werd beschuldigd van het dopen van Hindoestaanse leerlingen.

