Aartsbisschop van Parijs volgens paus ontslagen wegens ‘roddels en reputatieschade’

Rome

In het vliegtuig tussen Athene en Rome vroeg een journalist van Le Monde aan paus Franciscus waarom die het ontslag van Aupetit zo razendsnel had aanvaard. ‘Ik vraag me af wat hij gedaan heeft dat zo ernstig was dat hij ontslag moest nemen. Kan iemand mij dat zeggen: wat heeft hij gedaan?’, antwoordde de paus met een tegenvraag.

Toen de journalist antwoordde ‘We weten het niet’, zei de Franciscus: ‘Als we de beschuldigingen niet kennen, kunnen we niet veroordelen. Doe als journalisten onderzoek. Wie heeft hem veroordeeld? Publieke opinie en roddels.’

Op 23 november publiceerde het weekblad Le Point een lang artikel waarin de bestuursstijl van Aupetit werd bekritiseerd, maar tevens een twaalf jaar oude, korte int..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .