Paus gaat naar Oekraïne én wil Russische patriarch ontmoeten

Kiev - Rome

Volgens aartsbisschop Svjatoslav Sjevtsjoek van de aan Rome verbonden byzantijnse kerk in Oekraïne kan het bezoek op redelijk korte termijn plaatsvinden. ‘Het is nog niet aangekondigd, maar we zijn al bezig met de voorbereidingen.’ Volgens Sjevtsjoek is het ‘een krachtig signaal en steun voor ons volk en onze staat’.

‘Enkele weken geleden had ik de mogelijkheid persoonlijk met paus Franciscus over Oekraïne te spreken’, zei aartsbisschop al eind vorige week. Volgens hem is de paus ‘erg verontrust over het lot van de gewone mensen, de mensen die niet voldoende gehoord worden’.

Het bezoek wordt aangekondigd precies op het moment dat de Russische president Vladimir Putin de druk op Oekraïne opvoert. Het moet volgens ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .