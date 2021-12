Paus vraagt in Athene vergeving aan Grieks-orthodoxen

Athene

‘Paus, je bent een ketter!’, schreeuwde zaterdagmiddag een Grieks-orthodoxe priester paus Franciscus toe terwijl deze het Grieks-orthodoxe aartsbisschoppelijk paleis in Athene binnenstapte voor een bezoek aan aartsbisschop Hieronymus II. De priester werd gelijk door veiligheidsdiensten gearresteerd, maar zijn reactie is tekenend voor de houding van een deel van de orthodoxe gelovigen tegenover de kerk van Rome.

Binnen in het gebouw was de sfeer echter hartelijk. Hieronymus sprak over ‘gevoelens van broederschap en wederzijdse eerbied’. Hoewel hij in een bijzin sprak over ‘gemiste kansen’ van de zijde van de Rooms-Katholieke Kerk in de strijd voor de Griekse onafhankelijkheid van Turkije, dit jaar precies twee e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .