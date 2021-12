Het wonder van Sint Titus

‘Een mysticus met een treinabonnement’, typeerde Godfried Bomans zijn voormalige docent Titus Brandsma eens. De pater karmeliet die in 1942 in het concentratiekamp Dachau werd vermoord, was al 59 jaar toen de Tweede Wereldoorlog begon. Daarvóór was Brandsma een van de onvermoeibare steunpilaren van het Rijke Roomsche Leven, dat nog volop in bloei stond. Hij was onder meer betrokken bij de oprichting van de Katholieke Universiteit van Nijmegen, geestelijk raadsman voor de vakbond van rooms-katholieke journalisten en actief in de Friese beweging en hij schreef aan de lopende band over mystiek en spiritualiteit. In het Brabantse arbeidersstadje Oss ging Brandsma aan de slag met de komst van een katholieke hbs en een bibliotheek en hij werd ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .