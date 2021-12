Relieken van heiligen zijn getuigen van heidens bijgeloof, maar ook van geloof in de christelijke opstanding

Op zondag 5 december wordt een bot van de heilige Nicolaas bijgezet in de Sint-Nicolaasbasiliek tegenover het Centraal Station in Amsterdam. Relieken van heiligen zijn overal te vinden en zijn van alle tijden. Is hier sprake van onbijbels bijgeloof of ligt het ingewikkelder?

Veel mensen maken bewust of onbewust een tegenstelling tussen rooms-katholieke, onbijbelse reliekenvereerders en protestantse, bijbelse reliekenafwijzers. Maar dat is nogal kunstmatig. In de elfde eeuw keerden de waldenzen zich tegen de relieken- en heiligenverering; vijf eeuwen later namen hervormers als Luther en Calvijn die afwijzing over. Maar al ver daarvoor was er in de kerk discussie over de verering van heiligen. Aan het begin van de derde eeuw keerde de Noord-Afrikaanse bisschop Caecilianus zich tegen een groep gelovigen die zich rondom een invloedrijke vrouw in Carthago had gevormd. Deze vrouw hield er nogal bijgelovige ideeën op na omtrent de relieken van een lokale martelaar.

Godsdiensthistorisch wijst alles erop dat de ..

