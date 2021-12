Streep door kerstnachtmis is dapper

De rooms-katholieke bisschoppen besloten dat alle kerstnachtdiensten worden geannuleerd of hooguit in klein comité worden gevierd en online uitgezonden. Dat leidde onder katholieken tot protesten, maar misschien verdienen de bisschoppen juist lof.

Amersfoort

‘Stille nacht, heilige nacht’ zal tijdens de kerstnachtdiensten niet uit vele katholieke kelen in galmende kerkgebouwen klinken. Want wanneer katholieke bisschoppen een besluit nemen, wordt dat klakkeloos door alle parochies opgevolgd.

In veel protestantse gemeenten gaan dominee en kerkenraad eerst overleggen of ze het advies van de koeplorganisatie CIO of van hun eigen kerkgenootschap zullen overnemen of niet. Katholieke pastores en kerkbesturen slaan die stap simpelweg over en gaan direct aan de slag met de vraag hoe de nieuwe situatie toch mogelijkheden of misschien zelfs nieuwe kansen biedt.

De bisschoppen gingen voortvarend te werk. Dat is op zichzelf al een verheugend feit. Het CIO liet weten mogelijk pas op..

