Kritiek op moderne plannen voor restauratie van binnenkant van Notre-Dame in Parijs

Uitgelekte plannen voor de herinrichting van de in 2019 uitgebrande Notre-Dame in Parijs stuiten in Frankrijk en elders op hevige kritiek. ‘Een politiek correct Disneyland’ noemde de Britse Spectator het, wijzend op de geplande lichtprojecties. Maar het aartsbisdom Parijs verdedigt de vernieuwingen.