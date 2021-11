Katholieke gelovigen willen aandacht voor 500 jaar ‘Nederlandse paus’ Adrianus VI

Om de 500e verjaardag van de verkiezing van de in Utrecht geboren Adriaan Floriszoon Boeyens tot paus te vieren, hebben katholieke gelovigen een projectgroep Adrianusjaar opgericht. Middels een website , een nieuwsbrief en verschillende activiteiten wil zij de hervormingspaus die in 1522 en 1523 iets meer dan twintig maanden bisschop van Rome was ‘vieren en overdenken’. Kerkjurist en priester Ad van der Helm is een van de initiatiefnemers.

Zoetermeer

Waarom verdient Adrianus VI nu nog steeds aandacht?

‘Adrianus is actueel voor onze Rooms-Katholieke Kerk vanwege de verandering die we als kerk door moeten maken. Hij is ook symbool voor waar paus Franciscus mee bezig is. Adrianus heeft geprobeerd in Rome een cultuurverandering tot stand te brengen. Hij deed dat door zijn eenvoudige leefwijze, door zijn kritische blik op het bestuursapparaat van de kerk, door voorgestelde hervormingen, maar ook door de openhartige brief die hij aan de hervormer Maarten Luther schreef. Helaas kwam Adrianus te laat. Hij werd door Luther al niet meer serieus genomen.’

Wat is de link met onze huidige tijd?

‘Hij keek over grenzen heen. De bedreiging van Europa maakte dat Europese vorste..

