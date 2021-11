Amerikaanse ‘Spotlight’-klokkenluider kerkelijk seksueel misbruik overleden

Het Amerikaanse slachtoffer van kerkelijk seksueel misbruik, Phil Saviano, is op 69-jarige leeftijd aan kanker overleden. Zijn verhaal werd in 2015 in beeld gebracht in de Oscar-winnende film Spotlight.

Phil Saviano, het Amerikaanse slachtoffer van kerkelijk seksueel misbruik, tijdens een persconferentie in Rome in 2020.

Boston

Spotlight bracht in beeld hoe de redactie van The Boston Globe het wijdverbreide seksueel misbruik door priesters en de kerkelijke toedekking ervan blootlegde. Saviano speelde een centrale rol in het openbaar maken van de omvang ervan. Dat leidde uiteindelijk tot het aftreden van de aartsbisschop van Boston, kardinaal Bernard Law.

‘Mijn geschenk aan de wereld was dat ik niet bang was mijn mond open te doen’, zei hij enkele dagen voor zijn dood aan persbureau Associated Press.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .