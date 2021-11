Bot van Sinterklaas naar Amsterdamse Nicolaasbasiliek

Een reliek van de heilige Nicolaas wordt op zondag 5 december bijgezet in de rooms-katholieke Nicolaasbasiliek tegenover het Centraal Station in Amsterdam.

De intocht van Sinterklaas in Amsterdam in 1967 met op de achtergrond de Sint-Nicolaaskerk, die in 2012 door paus Benedictus XVI werd verheven tot basiliek.Â

Amsterdam

De reliek van de Amsterdamse stadspatroon is een geschenk aan de bevolking van Amsterdam van de benedictijnerabdij van Egmond die haar al zo’n duizend jaar in hun bezit heeft. Er is nergens in Amsterdam een andere reliek van de derde- en vierde-eeuwse bisschop van de Turkse stad Myra te vereren.

De bijzetting vindt plaats tijdens de zondagse kerkdienst waarin bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam voorgaat.

De installatie van de reliek markeert tevens de start van een Nicolaasjaar. Met lezingen, concerten en een nieuwe wandeling langs de drie Nicolaaskerken op de Wallen wil de parochie ‘Nicolaas meer verbinden met zijn stad’, onder meer door te wijzen op de barmhartigheid waar Nicolaas om bekend stond. Ook lan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .