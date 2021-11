Paus benoemt nuntius in Den Haag tot visitator van omstreden verschijningsoord Medjugorje

Paus Franciscus heeft de nuntius in Den Haag, aartsbisschop Aldo Cavalli (75), benoemd tot apostolisch visitator van de parochie in het omstreden mariale verschijningsoord Medjugorje in Bosnië-Herzegowina. Daarmee komt een eind aan zijn taken in Nederland.

Vaticaanstad

Cavalli, die afgelopen 18 oktober de voor Vaticaanse diplomaten pensioengerechtigde leeftijd van 75 jaar bereikte, is in het bedevaartsoord de opvolger van de Poolse aartsbisschop Henryk Hoser. Deze stierf afgelopen augustus aan de gevolgen van het coronavirus.

Hoser was in 2017 door paus Franciscus benoemd tot persoonlijk gedelegeerde met de opdracht de noodzaak aan pastorale begeleiding van de in duizendtallen toestromende pelgrims in het nooit door de kerk erkende bedevaartsoord te onderzoeken. Nadat Hoser later dat jaar rapport had uitgebracht aan de paus en als bisschop van Warschau-Praga aftrad, werd hij er tot apostolisch visitator benoemd om de pastorale activiteiten van de parochie te coördineren en begeleiden.

Pelg..

