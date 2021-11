Paus tikt Italiaanse bisschoppen op de vingers bij nietigverklaringen huwelijken

Paus Franciscus gaf de bisschoppen in 2015 opdracht de nietigverklaring van katholieke huwelijken sneller, pastoraler en goedkoper te maken. Omdat de Italiaanse bisschoppen daar geen of te weinig werk van maakten, heeft hij nu een commissie ingesteld die dat moet onderzoeken en begeleiden.

Vaticaanstad

Paus Franciscus heeft nu aan de Romeinse Rota - een Vaticaanse rechtbank die met name huwelijkszaken behandelt - een speciale commissie in het leven geroepen die zal ‘toezien of de hervormingen volledig zijn doorgevoerd’. Ook zal zij suggesties voor verbeteringen doen ‘opdat de kerken in Italië zichzelf aan de gelovigen zullen tonen als genereuze moeders’.

In 2015 oordeelde paus Franciscus dat deze procedures te omslachtig, te ingewikkeld, en te duur waren. Regels en procedures werden daarom vereenvoudigd. In 2019 had Franciscus bij de Italiaanse bisschoppen al gezegd dat hij ‘verdrietig’ was dat zijn hervormingen niet in daden waren omgezet.

Omdat het huwelijk volgens de katholieke leer onverbreekbaar is, is scheiden..

