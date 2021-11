Aartsbisschop van Parijs biedt ontslag aan na uitlekken van relatie met vrouw

Parijs

Volgens Le Point stuurde Aupetit in 2012, toen hij vicaris-generaal was van het aartsbisdom Parijs, per ongeluk een e-mail naar zijn secretaresse waarin hij melding maakte van de ‘intieme relatie’. Deze mail dook in de lente van 2020 weer op toen naaste medewerkers van de inmiddels in 2017 aartsbisschop geworden Aupetit er kennis van kregen. Volgens het weekblad liet de inhoud van de mail ‘weinig ruimte voor twijfel over de aard van de relatie’. Maar hoewel Aupetit erkent dat zijn houding in haar richting ‘ambigu kan zijn geweest’, ontkent hij dat er sprake was van ‘een intieme relatie en seksuele betrekkingen’.

Le Point maakte bovendien melding van de problemen die de aartsbisschop ondervindt met het l..

