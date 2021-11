Paus erkent aan Titus Brandsma toegeschreven wonder

Vaticaanstad

De hoogleraar theologie, journalist en rector van de (toen nog) Katholieke Universiteit Nijmegen stierf op 26 juli 1942 in het concentratiekamp Dachau.

De in 1985 zaligverklaarde Brandsma is een verzetsheld die volgens het Vaticaan is ‘vermoord om geloofshaat’.

Het wonder dat aan de hemelse voorspraak van Brandsma is toegeschreven is de medisch onverklaarbare genezing van een Amerikaanse karmeliet die aan huidkanker leed in 2004.

