Paus schenkt ‘acht zaligsprekingen’ aan bisschoppen

Paus Franciscus heeft de Italiaanse bisschoppen aanwijzingen gegeven hoe zij hun ambt moeten uitoefenen. Ze zijn een variant op de acht zaligsprekingen van Jezus in het evangelie volgens Mattheüs.

(beeld nd)

De afbeelding die paus Franciscus aan de 210 Italiaanse bisschoppen uitdeelde met op de achterkant de 'Zaligsprekingen van de bisschop' (beeld nd)

Rome

De 210 Italiaanse bisschoppen zijn deze dagen in Rome voor hun algemene vergadering die achter gesloten deuren plaatsvindt. Franciscus gaf ieder van hen bij aankomst een kaart met daarop een afbeelding van Jezus als Goede Herder en op de achterkant ‘De Zaligsprekingen van de bisschop’.

De tekst is oorspronkelijk geschreven door de in december 2020 door Franciscus benoemde aartsbisschop van Napels, de 58-jarige Domenico Battaglia. Deze werkte jarenlang als pastoor en werd wegens zijn zorg voor de armen ‘de straatpastor’ genoemd. Battaglia sprak de tekst afgelopen 31 oktober uit tijdens de wijding van drie hulpbisschoppen. De tekst is duidelijk door het pontificaat van Franciscus geïnspireerd.

‘De za..



