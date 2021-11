Paus zet priester uit ambt zodat deze presidentskandidaat kan worden

Paus Franciscus heeft de Oost-Timorese priester Martinho Germano da Silva Gusmao op diens eigen verzoek uit het priesterambt gezet. Hij wil deelnemen aan de presidentsverkiezingen in het overwegend rooms-katholieke land in Zuidoost-Azië.

Dili

‘De heer Martinho Germano da Silva Gusmao zal vanaf vandaag zijn leven als gewone leek leven en als goede leek blijven getuigen van het geloof’, schrijft het bisdom Baucau, waartoe de presidentskandidaat als priester behoorde, in een verklaring.

Gusmao had in februari 2020 een verzoek daartoe gedaan aan paus Franciscus. Het rooms-katholieke kerkelijk recht staat het priesters niet toe publieke functies te vervullen of actief te zijn in politieke partijen. De bisschop van Baucau had Gusmao afgelopen augustus al op non-actief gezet.

Het bisdom bedankt Gusmao voor diens diensten als priester en vraagt katholieken te bidden ‘dat hij in staat zal zijn als goede leek van zijn geloof te blijven getuigen als christen in de gemeenschap’.

Het bisdom..

