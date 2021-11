Laatste monnik van Thibirine overleden

De laatste monnik van het Algerijnse klooster van Thibirine is op 97-jarige leeftijd in Marokko overleden. Jean-Pierre Schumacher wist in 1996 te ontkomen aan de nog steeds onopgehelderde moord op zeven van zijn medebroeders.

Rabat

Sinds de brute ontvoering en moord van de zeven monniken leefde Schumacher in een klooster in Marokko waar hij zondag 21 november overleed. Hij had diezelfde ochtend het sacrament van de zieken ontvangen.

In de nacht van 26 op 27 maart 1996 vonden de ontvoerders hem en de in 2008 overleden broeder Amédée niet toen zij de zeven andere broeders van het klooster meenamen.

Schumacher woonde meer dan dertig jaar in Thibirine, een klooster dat de gastvrijheid van het evangelie wilde leven in een overwegend islamitisch land. Het klooster had uiterst goede betrekkingen met de lokale bevolking, waar de monniken wilden leven als ‘armen onder de armen’.

De zeven vermoorde monniken, van wie slechts de afgesneden hoofden zijn teruggevonde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .