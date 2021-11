Amerikaanse bisschoppen zien af van uitsluiting president Biden van communie

De weigering van de katholieke, wekelijks kerkgaande, president Biden de bestaande abortuswetgeving in te perken was voor een aanzienlijk aantal rooms-katholieke bisschoppen een reden hem de communie te willen weigeren. Onder druk van Rome publiceerden zij echter slechts een sterk afgezwakt document waar de link tussen abortuspolitiek en het ontvangen van de communie afwezig is.

Baltimore

Meer dan een jaar rollebolden de rooms-katholieke bisschoppen van de Verenigde Staten over straat over de vraag of ze een document zouden publiceren over de toelatingseisen tot de eucharistie.

Afgelopen voorjaar nam een grote meerderheid van de bisschoppen het plan om zo’n document op te stellen aan, met president Joe Biden en andere democratische politici, onder wie Nancy Pelosi, overduidelijk in hun achterhoofd.

Uiteindelijk werd dinsdag een soort catechetische tekst over de eucharistie aangenomen. ‘Een mooie samenvatting van de katholieke leer over de eucharistie’, volgens sommigen. ‘Volstrekt overbodig en niemand gaat het lezen’, vinden critici.

In de uiteindelijke tekst staat dat ‘lekengelovigen die een vorm va..

