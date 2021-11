Door Chinese overheid ontvoerde bisschop weer vrijgelaten

De door de Chinese overheid ontvoerde rooms-katholieke bisschop Peter Shao Zhumin is weer in zijn bisdom teruggekeerd. Het is onbekend waar hij sinds zijn verdwijning op 25 oktober verbleven heeft.

De 58-jarige bisschop was volgens verschillende media, die zich op lokale bronnen beriepen, ontvoerd. Maar de autoriteiten meldden dat Shao ‘voor toerisme’ was meegenomen. Hij was al minstens vijf keer eerder opgepakt, voor de laatste keer in 2017 toen hij zeven maanden in gevangenschap verkeerde.

De 58-jarige Shao werd in 2011 met toestemming van Rome tot bisschop gewijd maar weigert lid te worden van de Chinese organisatie die de door de overheid gecontroleerde katholieke kerk beheert. Rome geeft hem hierin de vrije keus, ondanks het feit dat katholieke bisschoppen in China van het Vaticaan mogen samenwerken met deze organisatie. Rome en Peking ondertekenden daartoe in 2018 een akkoord.

