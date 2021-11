Pauselijk voetbalteam speelt wedstrijd tegen Roma-ploeg in strijd tegen discriminatie

Vaticaanstad

De wedstrijd zal plaatsvinden op het oefenterrein van de eredivisieclub Lazio Roma. De wedstrijd, waar de beroemde international Ciro Immobile als scheidsrechter zal optreden, moet ook geld inzamelen voor een project waarmee het bisdom Rome de integratie van Roma en andere kwetsbare bevolkingsgroepen bevordert.

Het Vaticaanse team draagt de naam ‘Fratelli Tutti’ (allen broeders), de titel van een recente pauselijke encycliek over menselijke broederschap.

De organisatie van de wedstrijd is in handen van de Pauselijke Raad voor Cultuur en de Vaticaanse sportorganisatie Athletica Vaticana. Op zaterdag zal paus Franciscus beide teams in privé-audiëntie ontvangen. Hij zal dan ook een shirt van het Fratelli Tutti-team ontva..

