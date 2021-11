Katholieke Kerk in Oekraïne krijgt kathedraal Kiev terug

Kiev

Vanaf 1 juni 2022 zal de in 1909 ingewijde neogotische kathedraal weer door de katholieke gemeenschap in het hoofdzakelijk orthodoxe land gebruikt kunnen worden. Volgens de katholieke kerk is zo ‘de historische gerechtigheid weer hersteld en keert het christelijke heiligdom weer in de schoot van de kerk terug’. In de jaren 1930 werd de kathedraal door het communistische regime gesloten. Sindsdien diende het als opslagplaats en concertzaal. Sinds 1992 mocht de katholieke kerk het gebouw al regelmatig voor de eredienst gebruiken.

