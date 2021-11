Paus prijst onafhankelijke en kerk-kritische journalistiek. ‘Slechts de waarheid maakt ons vrij’

Vaticaanstad

Zaterdag werden de twee ‘vaticanisti’ - journalisten die zich uitsluitend of in het bijzonder met het Vaticaan bezighouden - in het pauselijke zonnetje gezet; de Amerikaanse correspondent Philip Pullella van persbureau Reuters en Valentina Alazraki, die voor de Mexicaanse televisiezender Noticieros Televisa werkt

Alazraki ging in 1979 al als journalist met paus Johannes Paulus II mee tijdens het pausbezoek aan Puebla in Mexico, zo bracht Franciscus in herinnering. Zij werd samen met Pullella, die vlak voor zijn pensioen staat en tevens vrijwel zijn gehele journalistieke carrière als Vaticaanverslaggever heeft gewerkt, 'Dame' en 'Ridder' in de Orde van Pius IX.

Franciscus bedankte de aanwezige andere journalisten 'voor..

