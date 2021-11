Paus prijst boek over Aids-pastores die ‘hun beroep en reputatie in gevaar brachten’

Paus Franciscus heeft de Amerikaanse journalist Michael J. O’Loughlin bedankt voor diens boek over de verschillende rooms-katholieke pastores die in de jaren 1980 en 1990 in het aidspastoraat werkzaam waren.

New York

Het boek van de journalist van het Amerikaanse jezuietentijdschrijft America zal op 30 november verschijnen, maar paus Franciscus kreeg afgelopen zomer al een eerste versie en samenvatting ervan toegestuurd.

Paus Franciscus antwoordde met een op 17 augustus gedateerde brief die de journalist maandag openbaar maakte in The New York Times en zijn eigen weekblad America.

De paus bedankte hem voor ‘het werpen van licht op, en getuigen van, de levens van de vele priesters, vrouwelijke religieuzen en leken die ervoor kozen hun broeders en zusters die aan HIV en Aids leden te begeleiden en te ondersteunen, daarmee hun beroep en reputatie in gevaar brengend’. Met name onder katholieke leiders was er volgens O’Loughl..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .