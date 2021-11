Voormalige grootmeester Orde van Malta overleden

Rome

De in de 11e eeuw gestichte religieuze ridderorde werd van 2008 tot 2017 door de Brit geleid maar kwam in turbulent vaarwater terecht wegens een door hem en de conservatieve kardinaal Burke geïnitieerde interne richtingenstrijd. Paus Franciscus greep persoonlijk in bij de orde en leidde hervormingen in, onder meer door Festing en Burke, aan de kant te schuiven.

Festing werd op 4 november tijdens een ceremonie in de kathedraal van Valetta (Malta) onwel en werd daarna opgenomen in een ziekenhuis waar hij meer dan een week later overleed.

