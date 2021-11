Zegen voor de toekomst van de kerk in Europa: ‘Ethiopische kerk verrijkt Europa’

Petros Berga Sorbella werd in 2020 door paus Franciscus aangesteld tot apostolisch visitator van de de geloofsgemeenschappen van de Ethiopisch-Katholieke Kerk in Europa. Dat zijn katholieke gelovigen met eigen Afrikaanse en oosterse accenten. ‘Ik ben een bi-rituele priester.’

Rome

De in Ethiopië geboren en opgegroeide Berga was vijftien jaar lang pastoor in de parochies van Edam en Ilpendam. Eigenlijk was hij bij toeval priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam geworden. ‘Dankzij de voorzienigheid’, noemt hij het zelf liever. Nadat hij twee jaar aan de priesteropleiding van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba had gestudeerd, maakte hij in 1991 een rondreis door Europa.

Tijdens een bezoek aan Ethiopische vrienden die in Haarlem woonden, ging hij op een ochtend naar de mis. ‘Toen ik na de mis nog wat wilde blijven om te bidden kwam de pastoor naar me toe omdat hij de deur wilde sluiten. Toen hij hoorde dat ik uit Ethiopië kwam, zei hij me dat de toenmalige bisschop, Henny Bomers, meerdere jaren bisschop in..

