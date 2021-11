Het Vaticaan tijdens WOII? ‘Pius XII als ‘zwijgende paus’ was een staaltje Sovjetpropaganda’

850.000 documenten heeft Johan Ickx doorgeploegd over het Vaticaan in de oorlogsjaren. Zijn conclusie: Pius XII was een vriend van de Joden. Niet de paus van het laffe zwijgen, zoals zijn reputatie luidt. Met zijn staatssecretariaat heeft deze paus honderden Joden in heel Europa geholpen via een geheim Vaticaans kantoor en een internationaal netwerk.