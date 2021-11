Portugese katholieken willen nu ook onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik in hun kerk

Een groep van 241 vooraanstaande rooms-katholieken in Portugal heeft de bisschoppen van het land opgeroepen een onafhankelijke commissie onderzoek te laten doen naar seksueel misbruik in de Portugese kerk.

De portugese bisschoppen ontvingen in 2017 paus Franciscus in het mariale bedevaartsoord Fatima.

Lissabon

De briefschrijvers verwijzen naar het Franse misbruikrapport dat vorige maand de Franse Rooms-Katholieke Kerk opschudde. Er is voor een eigen Portugees onderzoek ‘geen alternatief meer’, vinden zij. ‘Als wij de dialoog met de samenleving waarvan wij deel uitmaken en die we willen dienen open willen houden, is er geen andere mogelijkheid.’

De ondertekenaars willen een ‘nationaal, rigoureus, alomvattend en volledig onafhankelijk onderzoek’ dat wordt uitgevoerd door ‘een commissie van experts die slechts uit katholieke leken, ongelovigen, sociale wetenschappers en juristen bestaat van wie de onafhankelijkheid volstrekt als een paal boven water staat’. Onder de ondertekenaars bevinden zich hoogleraren van de katholieke unive..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .