‘Je moet aan gelovigen niet vragen wat ze van iets vinden, als je niets kunt of wilt veranderen’, zei een inmiddels gepensioneerde bisschop jaren geleden. Die opmerking is actueler dan ooit. Het synodale proces dat vorige maand in de Rooms-Katholieke Kerk van start is gegaan, kan weleens tot grote spanningen leiden, wanneer er onvoldoende aandacht bestaat voor ‘verwachtingsmanagement’.

Ter voorbereiding op een internationale bisschoppensynode in oktober 2023 over de kerk van vandaag en morgen, heeft paus Franciscus alle bisschoppen gevraagd zich luisterend op te stellen. Het staat iedereen vrij - zelfs van buiten de kerk - om een inbreng te leveren; het is aan de Heilige Geest om dat allemaal een beetje in goede banen te leiden.

