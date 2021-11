Zes vragen over de rooms-katholieke synode: ‘Hier wordt kerkgeschiedenis geschreven’

Een synode die twee jaar duurt, hoe zit dat?

‘Paus Franciscus heeft bisschoppen de opdracht gegeven om in het eigen bisdom te luisteren wat er leeft bij gelovigen in hun bisdommen, in de parochies, de lokale gemeenschappen. Dat proces is nu aan de gang. Vervolgens gaan de bisschoppen per continent met elkaar in gesprek over hun bevindingen om namens hun werelddeel een rapport te schrijven, ook deze stap is nieuw. Die rapporten vormen de basis voor de uiteindelijke bisschoppensynode in Rome, in 2023.

Voor het eerst wordt de synode als een proces gezien dat van beneden naar boven beweegt en waarvan de bisschoppensynode zelf het sluitstuk is.’

Waarom vraagt de Rooms-Katholieke Kerk gelovigen naar hun mening?

‘In Rome wil men weten wat kat..

