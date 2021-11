Vaticaan vraagt bisschoppen andere kerken mee te laten denken over synodaliteit

Twee Vaticaanse curiekardinalen hebben er bij bisschoppen over de hele wereld sterk op aangedrongen andere christelijke kerken actief te betrekken bij de onlangs geopende synode over synodaliteit. Als de Rooms-Katholieke Kerk een synodalere kerk wordt, wordt zij tevens ‘een geloofwaardiger gesprekspartner’ voor andere kerken.

Vaticaanstad

Precies als het gaat over synodaliteit - waarmee de katholieke kerk de inspraak en medewerking van alle gelovigen in de kerk bedoelt - is er volgens beide kardinalen ‘veel van andere kerken te leren’.

De kardinalen Kurt Koch en Mario Grech - respectievelijk in het Vaticaan verantwoordelijk voor de oeucumene en de bisschoppensynode - stuurden hun brief aan de bisschoppen die in de verschillende bisschoppenconferenties ter wereld gedelegeerd zijn voor oecumenische zaken. In Nederland is dat de bisschop van Rotterdam, Hans van den Hende, die tevens voorzitter is van de bisschoppenconferentie.

Zij noemen het op 9 oktober door paus Franciscus geopende twee jaar durende Synode een ‘proces zonder precedent’. De eerste ..

