Hindoe-nationalistische premier nodigt paus uit naar India

De minister-president van India, Narenda Modi, is zaterdagochtend door paus Franciscus in privé-audiëntie ontvangen. Hij nodigde de katholieke kerkleider uit voor een bezoek aan zijn land.

Vaticaanstad

Modi noemde het bezoek op twitter ‘erg hartelijk’ en meldde dat beiden ‘over verschillende onderwerpen’ hebben gesproken.

Sinds de hindoe-nationalistische partij van Narenda Modi in 2014 aan de macht kwam is de discriminatie tegen religieuze minderheden als moslims (14 procent) en christenen (2 procent) toegenomen. Het Vaticaan sprak over ‘vriendschappelijke betrekkingen’ tussen het kleinste staatje ter wereld en het land met 1,4 miljard inwoners.

Een dag eerder had het Vaticaan een boodschap aan hindoes gepubliceerd ter gelegenheid van het Diwalifeest, het feest van lichtjes, dat dit jaar op 4 november wordt gevierd.

Het Vaticaan riep op tot broederschap maar wees ook op de problemen die ‘het menselijk samenleve..

