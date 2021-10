Vaticaan geeft bisdommen meer tijd voor lokale fase Synode 2021-2023

Het Vaticaan heeft alle bisschoppen over de hele wereld laten weten dat zij bijna twee keer zoveel tijd krijgen voor de eerste fase van de Synode 2021-2023. De einddatum voor de bisdomfase ligt nu op 15 augustus 2022.

In plaats van zes maanden tijd krijgen de bisdommen nu elf maanden om rooms-katholieke gelovigen en andere geïnteresseerden te consulteren over de plaats en inspraak van gelovigen in de katholieke kerk.

Het Vaticaan laat weten dat zij vanuit de hele wereld ‘bemoedigende bevestigingen’ heeft ontvangen voor het wereldwijde ‘overleg met het Volk van God’. Van verschillende kanten kwam echter het verzoek ‘de duur van de eerste fase te verlengen om het volk van God meer gelegenheid te geven tot een authentieke ervaring van luisteren en dialoog’. Omdat ‘een synodale kerk een kerk is die luistert’ geeft het Vaticaan aan die verzoeken gehoor.

