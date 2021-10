Paus houdt bij BBC pleidooi voor een ‘cultuur van aandacht voor de Schepping’

Drie dagen voordat in het Schotse Glasgow de milieutop Cop26 wordt geopend, heeft paus Franciscus vrijdag op de Britse radiozender BBC Radio 4 een pleidooi gehouden voor een ‘cultuur van aandacht voor de Schepping’.

Londen

De rubriek ‘Thought for the Day’ wordt dagelijks om 7:40 uur uitgezonden. Dagelijks brengen daar geestelijken of theologen een ochtendoverweging.

De mensheid heeft volgens de paus ‘nog nooit zoveel middelen tot haar beschikking gehad om dit doel te bereiken’ en regeringen worden ‘dringend opgeroepen om doeltreffende antwoorden te geven op de huidige ecologische crisis en op die manier concrete hoop te bieden aan toekomstige generaties’.

Er was lang sprake van dat paus Franciscus ook een bliksembezoek aan Glasgow zou brengen, maar daar heeft het Vaticaan uiteindelijk van afgezien.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .