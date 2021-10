Morrelen aan het biechtgeheim is vooral symbolisch, maar de Katholieke Kerk mag er best iets aan veranderen

Er wordt gemorreld aan het biechtgeheim. In diverse landen gaan stemmen op om het absolute biechtgeheim op te heffen, bijvoorbeeld bij seksueel misbruik van minderjarigen. Maar is dat wel zo zinnig? En wat kan het antwoord van de Rooms-Katholieke Kerk zijn?

Het biechtgeheim spreekt tot de verbeelding. Zozeer dat het niet zelden in Hollywoodfilms en detectiveseries ingezet wordt. Omdat we normaal niet mogen weten wat daar gebeurt, is het filmen ervan immers des te spannender. De (veelal schaars belichte) biechtstoel is daarmee op het witte doek inmiddels bijna geheimzinniger en opwindender geworden dan de slaapkamer.

Dat er door commissies en politici inmiddels gevraagd wordt dit biechtgeheim los te laten als het seksueel misbruik van kinderen betreft, heeft zeker ook met deze fixatie op de grootste van alle geheimen te maken. Het is namelijk voornamelijk symboolpolitiek. Het aantal gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen dat dankzij zo’n opheffing van het biechtgeheim voorkomen zou ..

