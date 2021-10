Katholieke bisschop voor zesde maal ‘door Chinese autoriteiten ontvoerd’

De Chinese bisschop Peter Shao Zhumin is sinds 25 oktober vermist. Volgens verschillende Aziatische media is de door het Vaticaan erkende bisschop gearresteerd en ‘ontvoerd door de autoriteiten’.

Rooms-katholieke gelovigen in een katholieke kerk in de omgeving van de Chinese hoofdstad Peking.

Peking

Shao (58) werd sinds hij in 2016 bisschop van de Oost-Chinese stad Yongjia werd, al zes keer gearresteerd. Lokale autoriteiten verklaarden volgens AsiaNews ditmaal laconiek dat de bisschop was meegenomen ‘voor een toeristische vakantie’. De bisschop ligt al jaren onder vuur van de Chinese overheid, omdat hij niet wil toetreden tot de door de Chinese autoriteiten gecontroleerde Katholieke Kerk..

Shao werd 2011 met Vaticaanse toestemming tot hulpbisschop gewijd en in 2016 tot bisschop van Yongjia. Maar in 2018 ondertekenden Rome en Peking een overeenkomst over de benoeming van bisschoppen. Daardoor zouden de zogenaamde ‘ondergrondse’, Rome-getrouwe katholieke kerk en de door de Chinese overheid gecontroleerde katholiek..

