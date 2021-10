Israël verbiedt door katholieke kerk georganiseerd festival in Oost-Jeruzalem

De Israëlische autoriteiten hebben een door een katholieke hulporganisatie georganiseerd interreligieus festival in Oost-Jeruzalem stilgelegd. De rooms-katholieke bisschoppen van het Heilig Land spreken over ‘een steeds agressievere en repressievere houding van de Israëlische autoriteiten tegenover alles wat als Palestijns geldt’.

Jeruzalem

Het festival zou plaatshebben in de nabijheid van het gastenhuis ‘Maison d’Abraham’ (Huis van Abraham) in Oost-Jeruzalem. De organisatie ervan is in handen van de Franse rooms-katholieke hulporganisatie Secours Catholique, die deel uitmaakt van de internationale katholieke hulporganisatie Caritas.

Het festival was al bezig toen vier Israëlische politiemannen in burger afgelopen dinsdag alles stillegden, ten overstaan van 120 scholieren die er een theaterstuk bijwoonden.

De ontmoetingen zijn verboden door het Israëlische ministerie van Openbare Veiligheid. Volgens minister Omer Bar-Lev had het evenement directe banden met de Palestijnse Autoriteit en werd het ook hierdoor gefinancierd. Dit staat volgens de minister in teg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .