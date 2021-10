Paus Franciscus wil inheemse inwoners Canada bezoeken

Paus Franciscus plant een bezoek aan Canada. Het gaat het in het bijzonder om een bezoek in het kader van ‘het proces van verzoening met de inheemse volkeren’.

De Canadese minister-president Justin Trudeau bracht in 2017 een bezoek aan paus Franciscus.Â

Vaticaanstad

Franciscus zal het bezoek, waarvoor geen datum is bekendgemaakt, brengen op uitnodiging van de Canadese bisschoppenconferentie. De ontdekking van lichamen van tussen 1831 en 1997 overleden kinderen in katholieke pensionaten heeft de relatie tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de inheemse bevolking hevig verstoord.

In december zal een delegatie van de inheemse volkeren, alsmede van slachtoffers van misbruik in de internaten, de paus in het Vaticaan bezoeken.

