Helft Polen wil dat paus alle bisschoppen afzet

De voorzitter van de Poolse bisschoppenconferentie, aartsbisschop Stanislaw Gadecki (rechts) sprak afgelopen juni tijdens een door het Vaticaan in Warschau georganiseerd congres over seksueel misbruik met de Maltese aartsbisschop en misbruikbestrijdingsexpert Charles Scicluna (links) die in het Vaticaan werkzaam is.

(beeld Janek Skarzynski / afp)