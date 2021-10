Feministisch weekblad roept Paus Franciscus uit tot ‘meest seksistische man van het jaar’

Het Duitse feministische weekblad EMMA - het Opzij van de oosterburen - heeft paus Franciscus uitgeroepen tot ‘meest seksistische levende man’ van 2021. ‘Most sexist man alive’ staat er dan ook op de cover van het blad dat donderdag in de Duitse schappen ligt.

‘Er valt veel goeds te zeggen over deze paus’, zegt het juryrapport. Na een rijtje loftuitingen volgt echter dat het ‘werkelijk jammer is dat ook deze 84-jarige paus de baas is van een apartheidssysteem waarbinnen vrouwen tweedeklas mensen zijn.’ Slechts op grond van hun ‘biologische geslacht zijn zij dienaressen van de vrome heren en schrobben zij de kerkvloeren’.

Volgens EMMA zorgt de paus ervoor dat het in de katholieke kerk ‘alsmaar verder gaat met de in veridealisering verborgen minachting voor vrouwen, alsmede met het seksueel geweld dat lang werd genegeerd’.

De titel voor de ‘most sexist man alive’ is een variatie op de ‘sexiest man alive’ van het Amerikaanse magazine People.

