15 miljoen meer rooms-katholieken op aardbol

De Rooms-Katholieke Kerk is in één jaar tijd gegroeid met 15,4 miljoen katholieken. Alleen op het Europese continent daalde hun aantal. Dat blijkt uit de officiële cijfers die door het Vaticaanse missiebureau Fides zijn gepubliceerd.

Rome

De jongste gepubliceerde kerkelijke statistieken geven inzicht in de situatie op 31 december 2019. Van de 7,5 miljard aardbewoners op dat moment - een groei met meer dan 81 miljoen in één jaar - telde het Vaticaan 1,3 miljard rooms-katholieken. Dat is 17,7 procent van de wereldbevolking die met ongeveer hetzelfde percentage steeg.

In Europa daalde het aantal katholieken met 292.000, maar in alle andere werelddelen steeg het aantal juist.

Ook het aantal seminaristen daalde in Europa, met 630. Maar hier was ook een daling in de andere werelddelen te zien: in Azië (-898), Oceanië (-53) en Amerika (-750). Alleen Afrika telde een groei van het aantal priesterstudenten (+509).

Tenslotte valt op dat het aantal vrouwelijke religieuzen..

