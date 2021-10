Aartsbisschop van Liechtenstein weigert mee te doen aan synode van paus

Vaduz

Hoewel het Vaticaan alle bisschoppen uitdrukkelijk heeft verzocht zoveel mogelijk mensen mee te laten praten over de plaats en inspraak van gelovigen in het kerkelijk leven, gaat dat in Liechtenstein niet gebeuren. ‘Ik ben van mening dat wij in ons kleine aartsbisdom om goede redenen kunnen afzien van zo’n ingewikkelde en soms zelfs gecompliceerde procedure, die in onze contreien het gevaar loopt ideologisch misbruikt te worden’, schrijft de omstreden 73-jarige bisschop op zijn internetsite.

Volgens Haas zijn de lijntjes in zijn bisdom met 35.000 inwoners kort genoeg. ‘Iedereen die dat wil kan in dialoog treden, naar elkaar luisteren en persoonlijk communiceren over suggesties, wensen en ideeën omtrent het dagelijkse kerkleven.’ Bove..

