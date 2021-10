Benedictus XVI hoopt snel naar hiernamaals te mogen

Vaticaanstad

De op 91-jarige overleden theoloog en kerkhistoricus Bernhard Winkler is volgens Benedictus ‘in het hiernamaals aanbeland, waar zeker al veel vrienden op hem wachten’. In de korte, maar door Benedictus XVI zelf, krabbelig ondertekende brief voegt de voormalige paus er aan toe dat hij hoopt dat hij zich ‘daar binnenkort bij kan gaan aansluiten’.

De op 2 oktober verzonden brief is gepubliceerd door het Oostenrijkse cistercienzerklooster Wilhering waar Winkler woonde en overleed. Deze voormalige hoogleraar in het Duitse Regensburg was ‘onder alle collega’s en vrienden’ degene die Benedictus XVI - toen nog Josef Ratzinger geheten en hoogleraar dogmatiek in Regensburg - ‘het meest nabij’ was. Later werd Winkler hoogleraar in het Oo..

